Bakan Yardımcısı Aydın'dan uluslararası hukuk vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik uygulamanın uluslararası hukuku hiçe saydığını ve küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın yaptığı yazılı açıklamada, seçilmiş bir devlet başkanının başka bir ülke tarafından hukuki süreçler ve çok taraflı mekanizmalar devre dışı bırakılarak hedef alınmasının; egemenlik, iç işlerine karışmama ve devletlerin eşitliği prensiplerinin açıkça ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Aydın, Birleşmiş Milletler Şartı ve yerleşik devletlerarası normların fiilen yok sayıldığını vurgulayarak, "Uluslararası hukukun bu şekilde hiçe sayılması, küresel sistem açısından son derece tehlikeli bir süreci beraberinde getirmektedir" dedi.

Uluslararası kurum ve kuruluşların yaşanan gelişmeler karşısındaki sessizliğine de dikkat çeken Aydın, hukuku ve barışı korumakla yükümlü yapıların etkisiz kalmasının, uluslararası sistemin derin bir meşruiyet krizine sürüklendiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Bu tür tek taraflı ve keyfi uygulamaların, devletlerarası hukukun evrensel ve bağlayıcı niteliğini zedelediğini belirten Aydın, hukukun güçlü olanın iradesine göre şekillendiği bir ortamda "kurallara dayalı uluslararası düzen" söyleminin inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Ahmet Aydın, hukuku ihlal etmenin sonuçsuz kaldığı bir dünya düzeninin yalnızca bugünü değil, küresel barışı ve insanlığın geleceğini de ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı. - ADIYAMAN