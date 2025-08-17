Bakan Yardımcısı Aydın: Terörsüz Türkiye Sürecinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Yardımcısı Aydın: Terörsüz Türkiye Sürecinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin siyasal ve ideolojik çekişmelere feda edilemeyeceğini belirterek, toplumsal birlikteliği koruma çağrısı yaptı. Aydın, sürecin kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı ve siyaset üstü bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Aydın, açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sürecin siyaset üstü bir anlayışla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Yardımcısı Aydın, Türkiye'nin kritik bir dönemeçten geçtiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecini sığ düşüncelere, siyasal ve ideolojik çekişmelere feda edenler, bunun vebalini tarih önünde taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplumsal vicdanı yaralayacak söz ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Aydın, süreci engelleyecek ya da erteleyecek tutumların telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Aydın, "Tarihin bize nadiren sunduğu kritik bir dönemeçteyiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde siyaset üstü bir anlayışla hareket etmek, günlük politik hesapların ötesine geçmek mecburiyetindeyiz. Şimdi toplumsal birlikteliği zedeleyen her türlü tutumu geride bırakma, ortak geleceğimiz için aynı safta durma zamanıdır. Bu dönem ya 'Türkiye'nin huzura kavuştuğu dönemeç' olarak hatırlanacak yada fırsatın kaçırıldığı kırılma noktası olarak kaydedilecektir. Biz, bu fırsatı heba etmeyecek kadar büyük bir milletiz. Türkiye yüzyılında kararlılığı ve cesareti ile aziz milletimizle birlikte her daim yol yürüyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miras terörsüz Türkiye olacaktır. Kardeşliğimizin gücüyle başaracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
