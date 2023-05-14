Bakan Yanık: 'İnşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İnşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Adayı Derya Yanık, oyunu Şehit Bekir Evran İmam Hatip Ortaokulunda kullandı. Bakan Yanık, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamalarda, "Seçimler demokrasinin güzelliği seçimler siyaseti şenlik zamanlarıdır. Milletimizin iradesinin en güzel, en doğru biçimde ve en sakin, en güvenli bir biçimde sandığa alması bizim şu andaki en öncelikli çabamız ve isteğimiz. Daha sonrasında da gayet tabii milletimizin verdiği oy doğrultusunda ne dediyse o başımızın üstünde ama biz inanıyoruz ki bugün de inşallah zaten sandık bölgelerinden de aldığımız bilgilere göre inşallah Türkiye yüzyılına hep beraber inşa edeceğiz. Önemli olan seçimlerin güvenlik içerisinde son derece kolay ve doğruda gidip ve oylarını kullanmaları, oylarını kullanmaları önemli bu konuda bir çağrıda bulunmakta isterim. Lütfen bütün vatandaşlarımız görüşleri, kanaatleri, çerçeveleri ne olursa olsun, bilsinler ve oylarını kullansınlar çünkü tercihin iradesinin tam olarak sandığa yansıması bizim için çok önemli. Her zaman yirmi sene boyunca bunu savunduk. Hala savunmaya devam ediyoruz. Osmaniye'mize, milletimize, ülkemize, bütün insanlığa bu seçim 2023 seçimi hayırlı uğurlu olsun" dedi. - OSMANİYE