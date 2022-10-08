Bakan Yanık: Başörtüsünü sorun haline getiren siyasi irade, çözümden bahsediyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Türkiye'de çözülmüş problemleri, yeniden çözme vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi sorun haline getiren siyasi irade, bugün başörtüsü meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü meselesinde geride bıraktıkları sicilin ne olduğunu biliyoruz" dedi.

Ak Parti'nin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında, Karaman AK Parti İl Teşkilatı'nın otelde düzenlediği programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamalarda bulundu. ' Türkiye Aile Destek Programı' hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Yanık, "' Türkiye Aile Destek Programı'yla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz. Bugüne dek sosyal yardımları önemli ölçüde ihtiyaç sahipliği üzerinden ya da muhtaçlık üzerinden değerlendirdik ama biz artık büyüyen, gelişen, katma değer üreten ülkemizin refah payını, bu refaha yeteri kadar ulaşamayan kitlelere dağıtmak için sosyal yardımlarımızın temel parametrelerimizi değiştirdik. Sadece ihtiyaç, sadece muhtaçlık, yoksulluk üzerinden tanımlamıyoruz. Bu refaha ülkemizin ürettiği değere vatandaşlarımızın tamamının olabildiği kadar ulaşabilmesi için sosyal yardım hizmetlerimizi oluşturuyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle mevcut bütçemizi 15 milyar liradan 40 milyar liraya yükselttik. İlk faz ödemelerde 450 ile 600 lira olan destek tutarlarımızı da 850 ile 1250 liraya yükselttik. Çocuk destek bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre, hanelere aylık 350 ile 650 lira arasında bu aralıkta destek vereceğiz. Yeni tutarlar inşallah kasım ayı içerisinde ödemelere yansıyacak. Programa başvurusu kabul edilen ancak elektrik tüketim desteği alamayan hanelere de elektrik tüketim desteği sağlanmasına dair çalışmalarımızı sağladık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifini de eleştiren Bakan Yanık, "Türkiye'de çözülmüş problemleri yeniden çözme vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi sorun haline getiren siyasi irade, bugün başörtüsü meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü meselesinde geride bıraktıkları sicilin ne olduklarını biliyoruz. Kime ne anlatıyorsunuz? Zaten sizin elinizle 411 el kaosa kalktı. Bu düzenleme şöyle aykırıdır; '2 metrelik bez parçası' dediğiniz bir konuyu bugün çözüldüğü için yeniden çözme vaatleri yapıyorsunuz" diye konuştu.