Bakan Varank: 'Önümüzdeki dönemde sizlerle yola devam etmek istiyoruz'

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SİZLERLE YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keles'teki toplu açılış töreninin ardından partisinin Osmangazi ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Buradaki açılışa Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa milletvekili adayları katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koyarak vatandaşlara layık oldukları hizmetleri sunduklarını ifade etti. Bursa'ya 21 yılda 175 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Varank, "Önümüzdeki dönemde bu şehri kalkındırmak, Bursa'nın marka değerini yükseltmek için neler yapılmasını gerektiğini iyi biliyoruz. Bunun için de sizlerle beraber yol yürümeye devam etmek istiyoruz. Bunun formülü nerede? Onu sizler gayet iyi biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta aziz milletimizin yine doğru tercihi yapacağına, takdiriyle tekrar sayın Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağına ve bu hizmet kervanını devam ettireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Mehmet İNAN/BURSA,