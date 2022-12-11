Bakan Varank, kendisini yolsuzlukla itham eden muhalefete sert çıktı: İspat etmeyen namerttir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin kendisine yönelik yolsuzluk iddialarına Meclis'te yanıt verdi. Varank konuyla ilgili "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz alarak konuşma yaptı.

"İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR"

Muhalefetin yolsuzluk iddialarına yanıt veren Bakan Varank, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar." dedi.

"İSPAT ETMEYEN NAMERTTİR"

Açıklamalarının devamında Bakan Vakank, "Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız." ifadelerini kullandı.

MECLİS'E TOGG'LA GELDİ

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine bugün yerli otomobil TOGG'la geldi. Aracın yanında yaptığı açıklamada, "TOGG gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler" ifadelerini kullanan Varank'a CHP'li Özgür Özel'den de dikkat çeken bir teklif geldi. Özel, "Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur. Biz Togg ile gurur duyarız" ifadesini kullandı.