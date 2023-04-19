Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı (2)

Togg'UN ÖNÜNE ATLAYAN 2 KİŞİ KAPUTU ÖPTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışın yapıldığı alana yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Bakan Varank'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bakan Varank'ın kullandığı Togg'un önüne atlayan iki kişi Togg'un kaputunu öptü.