Bakan Varank, depremzedelerle buluştu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde depremzedelerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak var.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde depremzedelerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak var. Türk milleti, devlet millet el ele sizlerle beraber, sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı Karacaali Tesisleri'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Varank, herkesin içini yakan büyük felaketle mücadele ettiklerini ve acıları depremzedelerle birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Bursalılara, depremzedelere yönelik misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür eden Bakan Varank, "Bizler nevzuhur bir millet değiliz. Büyük, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bizim kültürümüzde dayanışma göstermek, ihtiyacı olanın yanında durmak, elinde imkanında ne varsa bunu kardeşiyle paylaşmak, medeniyetimizin önemli bir değeri. Bu manada da Türk milleti, devlet, millet el ele sizlerle beraber, sizlerin acılarını dindirmek için gayret gösteriyor" dedi.

Depremzedelerin acılarını azaltacak, dindirecek, hafifletecek şekilde onlarla yol yürümeye devam edeceklerini aktaran Varank, "Depremzede kardeşlerimize yapılan onca hakaret hangi siyasi görüşte olursanız olun, dünya görüşünüz ne olursa olsun, insanlıkla bağdaşmayan bir husus. Bu kadar kötülüğün neşvünema bulmasından da açıkçası hepimiz rahatsız olduk. Tekirdağ Belediyesi gibi birtakım belediyelerin depremzede kardeşlerimizi otellerinden dışarıya çıkarması, 'Siz şuna oy verdiniz, artık bu otellerde kalmayın' demesi, bunları da asla kabul etmiyoruz" dedi.