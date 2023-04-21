Bakan Varank depremzede, şehit yakınları ve gazilerle bayram kahvaltısında buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bayram kahvaltısında depremzede, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Varank, "Şimdi içimiz yanıyor, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var. Ama Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söz verdiği gibi depremzede kardeşlerimizi biz memleketlerinde tekrar evlerine kavuşturacak, onları yurtlardan, misafirhanelerden, çadırlardan, konteyner kentlerden kurtarıp, tekrar kendi evlerinde mutlu mesut bir şekilde bayram geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) misafir edilen depremzedeler ile şehit yakını, gazi ve gazi aileleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayram kahvaltısında bir araya geldi. Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, "Şimdi içimiz yanıyor, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var. Ama Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi depremzede kardeşlerimizi biz memleketlerinde tekrar evlerine kavuşturacak, onları yurtlardan, misafirhanelerden, çadır ve konteyner kentlerden kurtarıp tekrar kendi evlerinde mutlu mesut bir şekilde bayram geçirmelerini sağlayacağız. Seneye biz onların evlerine misafir olacağız" dedi.

Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada ailelerinin sevgisinden bir vesileyle uzakta kalmış ama devletin kol kanat gerdiği aziz evlatlarımızla bir aradayız. Bu kardeşlerimiz belki hayatları boyunca burukluk yaşayacaklar ama şunu bilerek yaşayacaklar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça bu devlet onlara kol kanat germeye devam edecek. Onlara sahip çıkmaya devam edecek ve inşallah da biz onları hangi vesileyle mutlu etmek için bir yol bulursak, onu da yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün aziz gençlerimiz de bizlerle beraber. Memleketlerine gidememiş, bir vesileyle burada bayramda Bursa'nın güzel misafirperverliğine mazhar olmuş genç kardeşlerimiz var. Onlar da bu ülkenin geleceğinin teminatı. Biz bunu biliyoruz, buna inanıyoruz, buna göre de gençlerimizi her zaman el üstünde tutmak için gayret gösteriyoruz. Gençlerimize, aziz milletimizin en değerli varlıklarına, şehit ailelerimize, gazilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bu devleti ayakta tutan değerler, kerim devlet anlayışıyla gelir. Bu aziz milletin en değerli unsurlarını biz el üstünde tuttukça bu devleti payidar edebiliriz. Onun için biz sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Belediye başkanımızla, il başkanımızla, devletimizin bütün unsurlarıyla sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz ve bu birlik ve dayanışmayı inşallah bundan sonra da göstereceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala ise, "Elbette aksaklık ve eksiklik olabilir. Ama depremden hemen sonra şu ana kadar yaptıklarımıza dünya gıpta ile bakıyor. Hemen toparlanıp millet ve devlet el ele bunun da üstesinden geliyoruz. Değerli kardeşlerim, sabırla ve cesaretle çalışmakla, azimle ve birliktelikle üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele yoktur. Sizler memleketin sahibi olarak memlekete en büyük fedakarlıkları yapmış insanlar olarak bizlere, dünyanın hangi masasında oturursak oturalım kuvvet veriyor, güç veriyorsunuz" diye konuştu.

Bu sene Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devletin tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren sahada çalıştığını ve yaraların en kısa zamanda sarılması için mücadele ettiğini belirtti. Bursa'ya gelen depremzede aileleri en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu süreci kolay kılabilmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah devlet-millet hep birlikte yaraları saracağız. Aynı zamanda Bursa'da yetimlerimize sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve vakıflara teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasına vesile olan şehitlerimiz ve gazilerimiz de var. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan, millet ve devlet bizim olmazsa olmazımızdır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Rabbim daha nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle ulaştırsın" dedi.

Bakan Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, deprem bölgesinden Bursa'ya gelerek yerleşen depremzede aileler, şehit ve gazi yakınları ile samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda bol bol sohbet etti. Daha sonra huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret eden Bakan Varank, bayramlarını kutlayıp çeşitli hediyeler takdim etti. - BURSA

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023