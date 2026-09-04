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Bakan Uraloğlu İzmir'de İlçe Başkanlarıyla Buluştu

Bakan Uraloğlu İzmir'de İlçe Başkanlarıyla Buluştu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Gediz Budak Köprüsü'nün açılış töreninin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Milletvekilleri ve partililerin hazır bulunduğu ziyarette, İl Başkanı Bilal Saygılı, Bakan Uraloğlu'na hilye-i şerif tablosu hediye etti. Ardından Uraloğlu, ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

BAKAN URALOĞLU, İLÇE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Gediz Budak Köprüsü'nün açılış törenin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer hazır bulundu. Saygılı, Bakan Uraloğlu'na hilye-i şerif tablosu hediye etti. Bakan Uraloğlu, ardından ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçeklşetirdi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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