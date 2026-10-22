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Bakan Uraloğlu: Türkiye ile Kanada arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

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Bakan Uraloğlu: Türkiye ile Kanada arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kanada arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandığını belirterek, anlaşmanın yolcu ve kargo taşımacılığının geliştirilmesine, ticaret ve turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunacağını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Kanada arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandığını belirterek, anlaşmanın yolcu ve kargo taşımacılığının geliştirilmesine, ticaret ve turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney'nin ortak basın açıklaması ve anlaşmaların imza töreninde yer aldık. Türkiye ile Kanada arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması'yla yolcu ve kargo taşımacılığının geliştirilmesine, ticaret ve turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunacak önemli bir adım atıldı. Anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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