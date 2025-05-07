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Bakan Uraloğlu'ndan Gençler İçin Güvenli Dijital Dünya Vurgusu

Bakan Uraloğlu'ndan Gençler İçin Güvenli Dijital Dünya Vurgusu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TikTok Türkiye Bölge Başkanı Fatih Kafadar ile yaptığı görüşmede, çocuklar ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmaları ele aldı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırının belirlenmesi ile ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti. Görüşmede sosyal medya alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak öncelikli konularımızdan biri"

Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu söyleyerek, "Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede de özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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