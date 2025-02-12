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Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Kar Mücadelesi Çalışmalarını İnceledi

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Kar Mücadelesi Çalışmalarını İnceledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Otoyol Bakım ve İşletme Şenliği'nde kar çalışmaları hakkında bilgi aldı. İstanbul'da yaklaşık 599 araçla kar ve buz mücadelesi yürütüldüğünü duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Otoyol Bakım ve İşletme Şenliği'ni ziyaret etti. Kar çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunan Uraloğlu, "İstanbul'da yaklaşık 599 araçla kar ve buz mücadelesini yürütüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Otoyol Bakım ve İşletme Şenliği'ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personellerinden de kar çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak, personelle çay içerek sohbet etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Arkadaşlarımız 7/24 burada her türlü ekipmanla, malzeme ile beraber nöbet tutarak yollarımızda öncelikle kar mücadelesinde bir aksamaya sebebiyet vermeden trafiğin ulaşmasını sağlama gayreti içerisindeler. Gerçekten gerek araçlarımızla beraber gerek bu araçları kullanacak olan bütün operatörlerimiz, sürücülerimizin eğitimleriyle beraber ve onu yönetecek olan mühendis, teknisyen arkadaşlarımızla beraber Karayolları olarak bütün süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul'da Gaziosmanpaşa bizim Otoyol Bakım İşletme Şefliğimizin sorumluluğu Mahmutbey Gişeleri ile Çamlıca Gişeleri arasındadır. Burası İstanbul'un en yoğun yeridir. Düşünün günlük 200-240 bin ortalama aracın geçtiği güzergahtan bahsediyoruz. Buradaki herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeden gayret ediyoruz. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu var. Bahsettiğim Gaziosmanpaşa sorumluluğu dışında da yerler var. Buraları yakın takip ediyoruz" dedi.

Daha sonra İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarına değinen Bakan Uraloğlu, "İstanbul'u biraz daha konuşacak olursak yaklaşık 599 araçla kar ve buz mücadelesini yürütüyoruz. Burada yeterince tuz, çözelti özellikle kritik yol kesimlerinde ve köprülerde kullandığımız çözeltiyi de stoklayarak bunlarla beraber hem ön önlemler alıyoruz hem de karın yağması sırasında gerekli kar mücadelesi çalışmalarını yürütüyoruz. Biz Bakanlık olarak Karayolları Genel Müdürlüğü olarak elbette üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Ama mutlaka vatandaşlarımızdan da kış lastiğini takmaları ve trafiği yakından takip edip bizim Bakanlığımızın ve KGM'nin uyarılarına uyarak seyahat etmelerini bekliyoruz. Yoksa karın sabırsızlıkla biraz daha yağmasını istiyoruz. Hem içme suyu için tarım için barajlarımız için gerekli. Şimdilik yağmur yağıyor. İnşallah kar da yağmış olur. Bütün çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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