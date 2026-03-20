Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bayram namazını Trabzon'da kıldı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram namazını Trabzon'da kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Uraloğlu, Vali Tahir Şahin ile bayram namazını eda etmek için Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne geldi.

Burada namaz kılan Uraloğlu, daha sonra vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Öte yandan, şehirdeki İskenderpaşa, Ayasofya ile Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.