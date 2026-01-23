Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Batman'da

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman Havalimanı'nda karşılandığı ziyaretinde Valilik ve diğer kamu kurumlarıyla bir araya gelerek kentteki altyapı projeleri hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi.

Bakan Uraloğlu, Batman Havalimanı'nda Batman Valisi Ekrem Canalp, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyaret programı dahilinde Bakan Uraloğlu'na AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ve eski Batman Milletvekili Ahmet İnal eşlik etti. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada Vali Yardımcıları Ekrem Güngör, Mustafa Caner Culukar, Cengizhan Ankara ile kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, Vali Ekrem Canalp'tan ilde yürütülen kamu hizmetleri ile devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin kentte yürütülen ve planlanan ulaştırma ve altyapı yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

