Bakan Uraloğlu: "35 dakika kısalan seyahat süresiyle toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje tamamlandığında mevcut 105 dakikalık seyahat süresinin 70 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yolun, topografik açıdan zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını ifade etti. Trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nun 101 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa edildiğini söyledi.

"Projenin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 49"

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğü'nün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu yolundaki kaçış rampası imalatına ve güzergahtaki çeşitli kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir" dedi.

Çalışmaların tüm kesimlerde yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Proje ile keskin virajların ve eğimli kesimlerin azaltıldığını ifade eden Uraloğlu, sürüş konforu ve güvenlik seviyesinin artırılacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız" diye konuştu.

'Yıllık 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanacak'

Taşımacılık maliyetlerini düşürerek bölgesel ticareti canlandıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergahın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin'in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı