Bakan Uraloğlu: '2009'da açılan YHT'de 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'te T26 tüneli şantiyesini ziyaret etti. Uraloğlu, "2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşürecek kritik bir nokta olan T26 tüneli şantiyesini ziyaret etti. Yetkililerden aldığı brifing sonrası bir açıklama yapan Uraloğlu, "Dün, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımızdaki yapım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Afyon'daki Sinanpaşa şantiyemizi ziyaret etmiştik. Bugün de Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hatlarındaki trenlerimizin seyir sürelerini düşürecek kritik bir nokta olan T26 Tüneli şantiyemizde Bilecik'te bir aradayız. Çalışma arkadaşlarımızdan projedeki son durumla ilgili detaylı bilgi aldık ve çalışmalarımızdaki ilerlemeyi bizzat gözden geçirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle demiryollarını devlet politikası olarak ele aldık. Son 24 yılda demiryolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net görüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasının devamında, "Demir yolu yolcu taşımacılığı, özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi. Yüksek hızlı Trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı; aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdi. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi. Mesela bugün Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat eden vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü tercihini demiryolundan yana kullanıyor. İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Yine, 2025 yılı da demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl oldu. Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, ana hat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin yolcumuz seyahat etti. Şu anda da; Ankara-İzmir Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2028 yılında demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerini anlatarak, "İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Şimdi de sizlere bahsettiğim bu başarı ivmesini daha da güçlendirmek için T26 Tüneli'nde incelemelerde bulunuyoruz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 tünelimiz, hattın en kritik noktalarından biridir. Çünkü T26 tünelinin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla; mevcutta kullanılan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanılmaya başlayacaktır. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 km yerine 250 km hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hat nedeniyle oluşan tren buluşma gecikmeleri de tamamen ortadan kalkacaktır. Çalışmalarımızdaki son durumu özetleyecek olursak; tünelin güvenlik tünelleri ve aç-kapa imalatları dahil tamamını 31 Aralık 2025 itibarıyla bitirdik. Yani tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık ve tüneli açtık" ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu son olarak, "Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planımıza göre; üstyapı imalatlarını 2026 yılı 3. çeyreğinde, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını ise 2027 yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yine, buranın devamında Sapanca-Geyve arasındaki 12 kilometrelik güzergahta da altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. O kesimdeki işin fiziksel ilerlemesi de oransal olarak yüzde 65'in üzerindedir. Oradaki çalışmalarımızı da 2028 yılının 2. çeyreğinde tamamlanmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yapımları devam eden ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle ülkemizi daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir demiryolu ağıyla buluşturacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı