Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlıkları Tamamlanmak Üzere

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra oradaki hedefleri gerek yasamasıyla gerek yürütmesiyle gerek yargısıyla gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde geçekleştirilen 'Meslek İçi Eğitim Değerlendirme ve Önerileri Toplantısı'na katıldı. Tunç, basına kapalı yapılan toplantı sonrasında hakim ve savcı adaylarının uygulamalı eğitimlerinin yapıldığı alanları gezerek bilgi aldı. Tunç, akademi içerisinde yapımı tamamlanan Kanuni Kütüphanesi'ni de gezdi. İncelemelerinin ardından konuşan Tunç, toplantıda akademideki eğitimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla alakalı istişarelerde bulunduklarını dile getirdi. Tunç, Adalet Akademisi'nin güven veren bir adalet için önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, adalet uygulayıcılarının bu eğitimlerden geçmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Akademinin iki önemli görevi olduğunu söyleyen Tunç, bunlardan birinin meslek öncesi adayların eğitimleri, diğerinin ise görevde olan hakim, savcı ve diğer yargı mensuplarının hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılmalarıyla ilgili olarak Adalet Akademisi'nde en az 3 kez eğitim alma zorunluluğunu getirdiklerini hatırlatarak, bununla ilgili yönetmelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

'ÖNEMLİ KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Tunç, Kanuni Kütüphanesi'nin yapımının da tamamlandığını söyleyerek, kütüphanenin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Son 21 yılda çok önemli mesafeler aldıklarını söyleyen Tunç, "Şimdi önümüzde bir Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Bunun hazırlık çalışmaları da tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, oradaki hedefleri gerek yasamasıyla gerek yürütmesiyle gerek yargısıyla gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Mevzuatımızın daha da iyileştirilmesi anlamında önemli kanun değişiklikleri, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin destekleriyle inşallah gerçekleşecek" diye konuştu.

'İDARİ, BİLİMSEL, MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP ÖNEMLİ BİR KURUM'

Adalet Akademisi'nin aynı zamanda yayınlar yaparak da önemli görevleri yerine getirdiğini bildiren Tunç, "Türkiye Adalet Akademimiz; hakim ve savcı adaylarımızın, 2024 yılından itibaren de hakim ve savcı yardımcılarımızın meslek öncesi eğitimlerini gerçekleştirmek, hakim ve savcılarımızın da meslek içi eğitimlerini gerçekleştirmek anlamında idari, bilimsel, mali özerkliğe sahip önemli kurumumuz. Bu kurumun daha da güçlendirilmesi anlamında gayret gösteren başta sayın başkanımız, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerimiz, akademide eğitim veren Yargıtay üyelerimiz, uygulayıcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm hakim ve savcı adaylarımıza şimdiden mesleklerinde başarılar diliyorum" dedi.