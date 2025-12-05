Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olacak (2)

'ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATTIK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında geldiği Trabzon'da Of Adliyesi temel atma töreninin ardından Araklı ilçesindeki Adalet Sarayı açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tunç, "23 yılda temel kanunlarımızın tamamını yeniledik ve değiştirdik. Temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık, anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla da hem temel hak özgürlükleri güçlendirdik hem de hak arama yollarını artırdık. Kadın haklarından, çocuk haklarına ve engelli haklarına varıncaya kadar. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlar var; hak arama yollarının artırılması bakımından, kişisel verilerin korunması, kurum ve kurullarının oluşturulmasından tutun, kamu denetçiliği kurumunun kurulmasına, bilgi edinme hakkı ve bireysel başvuru hakkı tüm bunlar anayasamızda milletimizin onayı ile gerçekleştirilen reformlardır. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için önemli reformlara imza attık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Bakan Tunç, Türkiye vizyonunun 'Terörsüz Türkiye' ile inşa edileceğini belirterek, "Türkiye'nin güçlü olabilmesi için hem adalet hem kalkınma, yüksek standartlı demokrasi yolunda 'Türkiye Yüzyılı' yolunda daha emin adımlarla yürüyebilmemiz için darbe anayasasıyla değil milletimizin oylarıyla kabul edilmiş, milletimiz temsilcileri tarafından tartışılıp yazılmış, demokratik sivil katılımcı bir toplum sözleşmesi ile Türkiye Yüzyıl'ına başlamak istiyoruz. İnşallah, yeni demokratik anayasa konusunda da mecliste bir uzlaşma sağlanır ve milletimizin ülkemizin ihtiyacı olan yeni anayasa milletin temsilcilerinin ürünü olan anayasayla yolumuza devam ederiz. Tabii, Türkiye vizyonun inşa sürecini inşallah 'Terörsüz Türkiye' ile inşa edeceğiz. Türkiye'yi terörden kurtaracağız. 41 yıldan bir yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, büyük kayıplar verdiğimiz, trilyonlarca kayba uğratan terör belasından ülkemiz kurtaracağız" diye konuştu.