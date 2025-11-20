Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2'nci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'daki temaslarımız kapsamında Bakü Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Prof. Dr. Birol Akgün'le bir araya gelerek 'Tek Millet İki Devlet' şiarıyla ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ, ZAFER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Tunç, Bakü ziyareti kapsamında, Zafer Anıtı'nı da ziyaret etti. Tunç, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Zafer Anıtı'nı ziyaret ettik. Vatan ve bayrak uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle andık. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."