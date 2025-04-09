Bakan Tunç'tan İBB eylemlerindeki tutuklamalara ilişkin flaş açıklama: Davalar açıldı

Adalet Bakanı Tunç İBB eylemlerindeki tutuklamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç"Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemelerine davalar açıldı" ifadelerini kullandı.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

Öte yandan Mahir Polat sağlık durumu hakkında da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. o sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatılmıştı.

İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtilmişti.