Haberler

Bakan Tunç'tan Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni ediyorum" dedi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç paylaşımda, "İnsan, haklarıyla doğar ve haklarıyla yaşar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkes eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir. Hem inancımızın hem de hukukun gereği olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, devlet anlayışımızın temelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda tüm çalışmalarımızın ve politikalarımızın merkezine insanı ve insan haklarını koyduk. Kimseyi dilinden, dininden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmedik. 86 milyon bir ve beraber olduk. Darbe anayasanın vesayetçi ruhunu azaltan, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendiren, hak arama yollarını anayasal güvenceye kavuşturan, adaleti her alanda tesis eden önemli reformları aziz milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Şüphesiz insan hakları ve onuru; daha adil bir dünyanın, huzurlu ve güvenli geleceğin en önemli unsurudur. Maalesef Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işgalci İsrail tarafından yaşam, mülkiyet, güvenlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi en temel insan hakları yok sayılmakta, uluslararası hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin; bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesine güçlü bir şekilde ses çıkarmaması insanlık adına utanç vericidir. Türkiye olarak her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya, mazlumların haklarını güçlü bir şekilde seslendirmeye, adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde; tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title