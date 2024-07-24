Üye Girişi
Haberler

Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklerin öldürülmesine karşıyız. MHP gerekeni yapacaktır" sözlerine yanıt verdi. Bakan Tunç "Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu, çarpıtmaya gerek yok" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenlemişti. Başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili olarak da konuşan Bahçeli "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklerin öldürülmesine karşıyız. MHP gerekeni yapacaktır. Köpekleri taşlamaya devam etmesinler, onlar çünkü cenabı Allah'ın bir yaratığıdır" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAHÇELİ'YE YANIT

AK Parti'nin bugünkü grup toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt verdi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Tunç "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur.

"BUNU ÇARPITMAYA GEREK YOK"

Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Yılmaz Tunç MHP Politika Güncel Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 25 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25 Temmuz burç yorumları nedir? Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu? Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak? Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
500

Yorumlar (3)

bekir yapici:

ben geldigimiz sürecte ne yönetenleri nede bahceliyi ciddiye almiyorum inandirici degiller ,ben kibris gazisiyim bahcelinin gecmiste kibris hakkinda söylediklerinle simdiki söylemlerini karsilastirin aradaki samimiyetsizligi görürsünüz, törende ne rahmetli ecevit ne erbakan nede denktas anildi, bu iki yüzlü siyaset birbirini tutmayan duruma zaman ve zemine göre aciklamalar bir damla beyin tasiyan düsünen ve cabuk unutmayan insanlari artik sadece kusturmuyor isyan ettiriyor.

75
17
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Helal olsun yine gündem unutturuldu:)) Bütün sorunlarımız çözüldü varsa yoksa sokak köpekleri, ekonomiyi konuşan yok,

29
6
yanıtYanıtla
Hodemmi 042:

memleketin her sorunu bitti sıra sokak hayvanlarına geldi vay anasina sayin seyirciler....

18
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title