Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Çoklu organ yetmezliğinden dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Akm'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKM çıkışında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur"