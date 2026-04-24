Bakan Tekin: 'Türk devlet geleneği türedi bir gelenek değil, dünyanın en eski devlet geleneklerinden bir tanesi'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türk devlet geleneği türedi bir gelenek değil, dünyanın en eski devlet geleneklerinden bir tanesi. Bu geleneğin en bariz noktalarından bir tanesi, Türkistan'daki ilk Türk devletlerinde başlayan sıkıntılı dönemlerde önemli devlet işlerinin toplumda istişare edildiği bir gelenek üzerine inşa edilmesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Program öncesi Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Tekin, daha sonra beraberindeki öğrencilerle birlikte mehter takımı eşliğinde 1. TBMM Binası'na yürüyüş gerçekleştirdi. Tarihi Meclis binası önünde düzenlenen törende, dualar eşliğinde TBMM'nin açılışını temsilen kurdele kesimi yapıldı. Programa katılan öğrenciler, o günün ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde aktif rol aldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca temsili olarak Meclis oturumu gerçekleştirildi. Öğrencilerin söz aldığı oturumda milli egemenliğin önemi vurgulanırken, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin anlamı bir kez daha hatırlatıldı.

Programda konuşan Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının tekrarının yaşanmaması temennisinde bulundu. Gazi Meclis'in birçok zorluklarla açıldığını dile getiren Bakan Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu Meclis için tüm varını yoğunu verdiğini sözlerine ekledi.

Türk devletlerinde önemli problemlerin halk ile istişare edildiğini ve bu durumun ilk Türk devletlerinden beri var olduğunu belirten Bakan Tekin, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız olayda kaybettiğimiz öğretmenimiz ve öğrencilerimizi anmamız lazım. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerde tedavisi devam eden kardeşlerimize Allah'tan şifa ediyorum. Yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah bu tür olayları tekrar yaşamayız. Türk devlet geleneği türedi bir gelenek değil, dünyanın en eski devlet geleneklerinden bir tanesi. Bu geleneğin en bariz noktalarından bir tanesi Türkistan'daki ilk Türk devletlerinden başlayan sıkıntılı dönemlerde önemli devlet işlerinin toplumda istişare edildiği bir gelenek üzerine inşa edilmesi. İslamiyet'in kabulü sonrasında ise arkamda yazılı olan ayet-i kerimede buyurulduğu şekilde, devlet yönetiminde yönetilenlerle istişare ederek devlet yönetiminin daha etkin olacağı, bu şekilde yapılması gerektiği buyurulmuştur" diye konuştu.

Türkiye'nin bağımsızlığına ve birliğine yardım eden herkesin ayrı bir rolü olduğunu ve hepsini minnetle anmak gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Eski Türk devletleri de bizim devletimiz, Osmanlı Devleti de bizim devletimiz. Osmanlı devlet adamları da bizim devlet adamlarımız, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da bizim devlet önderlerimiz. Bu ülkeye, bu ülkenin bağımsızlığına, bu ülkenin egemenliğine katkı veren herkesi ayrım gözetmeksizin hayırla yad etmemiz gerekiyor. Bize düşen şey de bu birlikteliği, bu devamlılığı gelecek kuşaklara aksettirecek, gelecek kuşakların da bu devamlılığa sahip çıkmasını sağlayacak bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak. Nisan ayında 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' etkinlikleriyle kastettiğimiz şey, bu etkinliklerle ilgili illere gönderdiğimiz genelgelerde ve uygulamalardaki kılavuzlarda bu devamlılığı sağlayacak, çocuklarımızın milli egemenliğe, başta bayrak olmak üzere değerlerimize sahip çıkacak etkinlikler içerisinde bulunması ve bu şuurla yetişmesi bizim birinci önceliğimiz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde milli birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın ne kadar önemli ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hepimizi ayrım gözetmeksizin bu değerlere sahip çıkmaya, bu değerlere sahip çıkacak etkinliklerde bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı