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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Tunceli'de öğrenci sayımız hızla düşüyor"

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Tunceli'de öğrenci sayımız hızla düşüyor'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de nüfus artış hızının ciddi şekilde düştüğünü ve öğrenci sayısının hızla azaldığını belirtti. Bakan, eğitim altyapısının güçlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Tunceli'yle ilgili analizler yaptıklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Tunceli, Türkiye'de nüfus artış hızının en ciddi şekilde düştüğü illerimizden birisidir. Öğrenci sayımız hızla düşüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programları kapsamında Tunceli'ye geldi. İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Tekin ardından açıklamalarda bulundu. Tekin, "Gittiğimiz her illerde valililerimizin akademik başarıyı artıracak farklı projeleri var. Bunları dinlemek, başka illerde örnek olarak bahsetmek idareci olarak bizim açımızdan keyif verici bir uygulama. Bugün Tunceli'de bulunduk. Tunceli'yle ilgili analizlerimizi yaptık. Tunceli Türkiye'de nüfus artış hızının en ciddi şekilde düştüğü illerimizden birisidir. Öğrenci sayımız hızla düşüyor. Bir taraftan da eğitim-öğretim altyapısını biz güçlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda Tunceli'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde yeni dersliklerle beraber 15, ortaöğretimde 11'dir. Liselerimizde derslik başında düşen öğrenci sayısı 11. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda da ilkokullarda 13, ortaokullarda 9, liselerde 6'dır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da çok iyi bir noktada. İlimizde okulların deprem güçlendirmesiyle ilgili analizler tamamlanmış. Güçlendirme veya yık yap kapsamına alınması gerekenler alınmış. Biz de bu çerçevede bir değerlendirme yaptık" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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