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Attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, hastaneye sevk edildi! İşte son durumu

Attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, hastaneye sevk edildi! İşte son durumu
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75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda bindiği Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Gökhan Kocakaya'nın durumunun iyi olduğu ancak hafif bir baş dönmesi şikayetinin bulunduğu belirtildi.

75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda bindiği Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

ATTAN DÜŞEN KOCAKAYA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasında, "18 Haziran Perşembe günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda, bindiği Liderkatı isimli safkandan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU

Deneyimli jokeyin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; Kocakaya'nın durumunun iyi olduğu ancak hafif bir baş dönmesi şikayetinin bulunduğu açıklandı. Usta jokeyin cumartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul yarışlarında at binemeyeceği ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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