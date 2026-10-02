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Bakan Tekin Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşıyla eğitim iş birliği anlaşması imzaladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis'te Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile görüşerek eğitim iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma; yeni teknolojiler, deneyim paylaşımı, değişim programları ile Gürcüce ve Türkçe öğreniminin teşvikini kapsıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis'te Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülke arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakan Tekin, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'a geldi. Bakan Tekin, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi. Başkent Tiflis'teki Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, anlaşmanın amacının eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek olduğu belirtilerek, "İş birliği kapsamında taraflar, eğitim sisteminde yeni teknolojilerin uygulanmasını ve bu alanda deneyim paylaşımını destekleyecek. Eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, ayrıca öğrenciler, akademik personel ve araştırmacılar için değişim programlarının hayata geçirilmesine özel önem verilecek. Anlaşma kapsamında, eğitimin kalitesinin güvence altına alınmasına yönelik mekanizmalar hakkında bilgi paylaşımı, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi ve eğitim kurumlarında Gürcüce ile Türkçe'nin öğrenilmesinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Anlaşma, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin daha da derinleştirilmesine, öğrenciler ve eğitim alanındaki temsilciler için yeni fırsatlar oluşturulmasına katkı sağlayacak" denildi.

Açıklamada, "İş birliği kapsamında ortak bir çalışma grubu oluşturulacak. Gruba Gürcistan ve Türkiye eğitim bakanları veya onların yetkilendireceği üst düzey yetkililer eş başkanlık edecek. Çalışma grubu, anlaşmada öngörülen girişimlerin hayata geçirilmesi sürecini koordine edecek ve elde edilen sonuçları değerlendirecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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