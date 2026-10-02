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Bakan Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile eğitim iş birliğini görüştü

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Bakan Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile eğitim iş birliğini görüştü
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüştü. Görüşmede eğitim ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı; eğitim iş birliği anlaşmasının öğrenci ve eğitimcilere yeni fırsatlar sağlayacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, resmi ziyaret kapsamında geldiği Gürcistan'da temaslarına devam ediyor. Tekin, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Gürcistan Hükümet İdaresi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, taraflar, eğitim ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldı bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, "Gürcistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan yakın dostluk ve hem siyasi hem de ekonomik açıdan uzun yıllara dayanan başarılı ortaklık vurgulandı. Taraflar, eğitim ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldı. Bu kapsamda, eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Gürcistan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekildi. Söz konusu belgenin, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesine, ayrıca öğrenciler ve eğitim alanında faaliyet gösteren kişiler için yeni fırsatlar oluşturulmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Başbakanın ifade ettiği üzere, Gürcistan tarafı Türkiye ile yakın ortaklığını sürdürmeye ve karşılıklı fayda sağlayan girişimlerin, gençlik alanı da dahil olmak üzere, hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya hazırdır" denildi.

Hükümet İdaresi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze, Hükümet İdaresi Başkanı Levan Jorjoliani ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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