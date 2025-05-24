Bakan Tekin: Okuldaki bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Dünyada artık eğitim ve öğretim buna evrildi. Çağın gerisinde kalmamak için biz de eğitim ve öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kayseri'de 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni için Kayseri'ye geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Kayseri Valiliği ziyareti ve kentte Milli Eğitim Akademisi binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Tekin, "Konuşulacak her şey konuşuldu aslında ama 1-2 hususunun altını çizmem lazım. Ben bakan olarak da daha önce müsteşar olarak çalışırken de eğitim öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama, beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiğini hep ifade ettik. Dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu, artık eğitim öğretimin buna evrildiğini her ortamda dile getirdik. Bunun için de bakanlığımız bünyesinde hem eğitim öğretim süreçleri içerisinde hem sosyal aktiviteler içerisinde uygulamayı önceleyen çocuklarımızın gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzu ettik" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZİ MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ ÜZERİNDEN İSTİHDAM EDECEĞİZ'

Yarışmanın bakanlık bünyesinde her yıl büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle gerçekleştirilmeye çalışıldığını aktaran Bakan Tekin, "Ben bugün açılışına yurt dışında olduğum için katılamadığım bu etkinliğin, kapanış programına katılmayı arzu ettim. Bugün sabah itibarıyla Kayseri'ye geldik. Kayseri'de buraya gelmeden önce bundan böyle öğretmen istihdam sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonla artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi üzerinden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri'de bir Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibarıyla faaliyete geçecek. Onu yerinde gördük. Onunla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN ANA FELSEFESİ DE BU'

Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmek ve bilgi vermenin çok ötesine geçtiğini söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Artık okullarımızda çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edebilecekleri bilgileri sunmak yerine onları gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni bir hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim ve öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de bu. Şunu yapmak istiyoruz. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Dünyada artık eğitim ve öğretim buna evrildi. Çağın gerisinde kalmamak için biz de eğitim ve öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız. Önümüzdeki 100 yılı eğer 'Türkiye Yüzyılı' yapmak istiyorsak, önümüzdeki yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde mümkün. Biz de bunu yapmaya çaba sarf ediyoruz."

'CANLI YAYIN VE MEDYA PLANLAMA GÖREVİNİ DEMİRÖREN MEDYA VE TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YÜRÜTTÜ'

Yarışmanın 4 günlük canlı yayın ve medya planlama görevini Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri yürüttü. 4 günlük yoğun faaliyetin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tören sonrası öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: "Bu arkadaşlarımız iletişim gazetecilik bölümü öğrencisi. Kendisi hemen hemen bütün etkinliklerimde canlı yayında beni takip ediyor sürekli. Okulda da ziyaret ettik. İletişim Lisemiz bizim çok önemsediğimiz bir lise. Demirören Grubu'yla beraber yürütüyoruz. Efe ve arkadaşları da o ekibin bir parçası. Önce sizi tebrik ediyorum. Bir haftadır buradayız, biliyorsunuz. O da ciddi bir emek. Bakın şu dönem bitti artık. Bu kitabi bilgi dediğimiz mevzu bitti. Biz okullarımızda size, çocuklarımıza, gençlerimize sadece bilgi verirsek çocuklarımız şu soruyu sormaya başlayacaklar. Biz bu bilgileri zaten internetten, cep telefonlarımızdan ulaşıyoruz. Bize niye bunları veriyorsunuz veya niye bu kadar zamanımızı alıyorsunuz? O yüzden ne yapmak lazım? Dünyada artık eğitim şuraya kaydı. Bu okulda bilgi vermek yerine okulda çocuklarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştıracak, onların bilimsel çalışmalarını, akademik kariyerlerini veya meslek kariyerlerine öncülük edecek, yönlendirebilecek bu tür etkinliklere artık eğitim buraya doğru kaydı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem teknik altyapı hem teknolojik altyapı hem de eğitim öğretim süreçlerinin içeriği olarak biz de bu eğitimdeki paradigma dönüşümünü takip etmeye çalışıyoruz, takip ediyoruz" dedi.