Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen temsilci öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 81 ilden gelen temsilci öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin önderliğinde bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle maarif ailemizle manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında öğretmenlerimize emanet ettiğiniz vazife, milletimizin istiklalini ilim ve irfanla tahkim etmeye, bağımsızlığını yetişen nesillerin idrakinde yaşatmaya dayanıyordu. Bugün ülkemizin dört bir yanında öğretmenlerimiz inançla evlatlarımızı yetiştiriyor, Cumhuriyetimizin geleceğine emek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin birikimiyle Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak, milli kimliğini özümsemiş, muhakeme kabiliyeti ve demokrasi bilinci gelişmiş, ilmi ve ahlakı rehber edinmiş nesiller yetiştirmeye kararlıyız. Aziz hatıranız önünde, Cumhuriyetimizin eğitim idealine ve öğretmenlerimizin itibarına sahip çıkma, milletimizin istikbalini bilgi ve erdemle yükseltme azmimizi yineliyoruz. Başta şahsınız olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı