Bakan Tekin, Kastamonu'da

KASTAMONU - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu ziyaretleri çerçevesinde Vali Meftun Dallı'yı ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu Valiliği önünde Vali Meftun Dallı, Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile il protokolü tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Tekin, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Dallı tarafından çeşitli hediyelerin takdim edildiği Bakan Tekin, ardından il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Valilik Toplantı Salonunda il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelen Bakan Tekin, çalışmalarla ilgili bilgi alarak talepleri dinledi.