Bakan Tekin: "İmam hatip okulları, insanların bir arada yaşama arzu ve ideallerini pekiştiren çimentodur"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okulları, bu ülkede geçmiş ve geleceğin bağlantısı kuran, bu ülkenin gelenek ve göreneklerini ve hepsinden önemlisi bu ülkede insanların bir arada yaşama arzu ve ideallerini pekiştiren çimentodur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip okulları, bu ülkede geçmiş ve geleceğin bağlantısı kuran, bu ülkenin gelenek ve göreneklerini ve hepsinden önemlisi bu ülkede insanların bir arada yaşama arzu ve ideallerini pekiştiren çimentodur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği 20'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen kurultaya Kurtulmuş'un yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) Başkanı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlarda katıldı. Bakan Tekin kurultayda yapmış olduğu konuşmada "2002 Yılı Türkiye'de imam hatip liseleri açısından, bir milat". Dünya'da devletin çizgisiyle ilgili modern devletin varoluş sürecine baktığımızda devlet ve din ilişkileri bağlamında, farklı çizgilerin oluştuğu bir süreç izliyoruz. Özellikle bugün bir tarafı batı menşeli devlet söyleminde, devlet kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren aslında dinle bir mücadele içeresinde. Batı ülkeler dinin egemenliğini sınırlandırıp kendi hegemonyasını kurgulayacağı bir süreç arzuluyor. Modern devletin kuruluş amacı, dinin gücünden faydalanarak devleti kurumsallaştırmaya çalışıyor. 2000 yıllardan itibaren ise özellikle içimizde bulunduğumuz dönemde biz, bu alanı vatandaşların demokratik kararına, bağımsız ve özgür bırakıldığı bir alan içeresindeyiz. Ben o yüzden 2002 yılından sonraki imam hatiplilerle ilgili çabayı böyle değerlendiriyorum" dedi.

Velilerin neden çocuklarını imam hatip lisesine gönderdiğini açıklayan Bakan Tekin, "Burada baktığımızda şu soruların cevabını vermek için imam hatip liselerine gönderiyorlar. Hem çağın ilimlerine hem de dini değerleri bir arada öğrensin istediği için imam hatip liselerine gönderiyorlar. İkinci sebep ise İslam'ı tanısın, eğitimini sürdürürken ibadetlerini de yerine getirsin hem bu dünyasını hem de ahiretine sahip çıksın temennisiyle gönderiyorlar. Hızla değişen modern dünyanın çocukların geleceğini güvence alınmasını isteyen ve bu sebeple çocuklarını imam hatip liselerine gönderen ciddi bir kitle var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu okullara, bu beklentilerin tamamının üstünde değer veriyorum. Ben üniversite okullarını çok yönlü, çok boyutlu gelecek projeksiyonun inşa edici kurumları olarak görüyorum. Biz bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz, biz bir yeni Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz ve imam hatip okulların inşa edici kurumların en önemlisi olarak değerlendiriyorum" dedi.

İmam hatip okulların ülkedeki önemlerini söyleyen Bakan Tekin, "İmam hatip okullarına perspektifimi çizdim. İmam hatip okulları, bu ülkede geçmiş ve geleceğin bağlantısı kuran, bu ülkenin gelenek ve göreneklerini ve hepsinden önemlisi bu ülkede insanların bir arada yaşama arzu ve ideallerini aslında pekiştiren bir çimentodur. Birilerin söylediği gibi imam hatip okulları bu ülkede ayrı bir yerde durmaz. İmam hatip okulları, imam hatip mezunları ve imam hatip mensupları bu ülkenin tıpkı bu eleştirileri yapan insanları gibi asli sahiplerinden bir tanesidir. Asli sahip olduğumuz düşündüğümüz bu ülkenin, geleceğiyle ilgili hayal ve ideal kurmaktan asla çekinmeyeceğiz ve korkamayacağız" dedi.

Bakan Tekin'in ardından konuşmalarını yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla "Birileri dinle bu milletin arasına mesafe koymaya çalışırken gayreti içerisindeyken, birileri de bu milleti dininden koparmamak müdahalesi içinde. Bu okulları hep imam hatiplileri AK Parti iktidarına kadar halk yapmıştır. Ben İlim Yayma Cemiyeti'nde 43 yılını geçirmiş kardeşinizim. İmam hatiplilerin tarihide İlim Yayma Cemiyet'inin tarihide birbirinin aynasıdır. 11 Ekim 1951 İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu 17 Ekim 1951 ilk imam hatip lisesinin açılışıdır. İmam hatip fedakarlığı, gönüllüğün ve bir davanın adıdır. 1980 İlim Yayma Cemiyetine başladığımda Türkiye genelinde 102 tane şubemiz vardı. Bu 102 şube koltuğun altında makbuz imam hatip okulu yapmasının mücadelesindeydiler. Cami önlerinde yardım toplayarak, kurban derisi toplayarak, sönmez takvimi satarak ve kapı kapı dolaşarak bir imam hatip yapmak için belki 2-3 yıl kapı kapı dolaşarak milletimiz yapmıştır ve o milletin yaptığı okullarda bizler okuduk" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, LGS sınavı ile YKS'de başarılı olan öğrencilere hediyeler verdi. Program, kurultayın sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı. - UŞAK