Bakan Tekin: "Hiçbir öğrencimizin geride kalmadığı bir eğitim sistemi inşa etmek için çaba gösteriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Etkinlik Seti'nin (ÖGES) önümüzdeki dönemde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden bütün öğretmenlerin erişimine açılacağını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde fırsat eşitliğini sadece bir söz, bir ilke değil, toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Hiçbir öğrencimizin geride kalmadığı, hiçbir potansiyelin ihmal edilmediği bir eğitim sistemi inşa etmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen 'Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Etkinlik Seti (ÖGES)' tanıtım programı ve 'İl Hukuk Hizmetleri Birim Yetkilileri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, özel eğitime ihtiyaç duyan her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli desteğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde birçok kurum olduğunu ve bu rakamın gittikçe büyüyeceğini vurgulayan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten çok büyük bir yapı. Toplamda yaklaşık olarak 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen, 100 binin üzerinde kurum, 18 milyon öğrenci nüfusunun tamamını ilgilendiren bir konuda çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işleri yaparken en temel başlangıç noktamızın şu olması gerekiyor; burada her birinin birbirini tamamlayan işler yapması, her birinin diğer birimlerin ne yaptığını bilip, onlarla çelişmeyen işler yapması ve yaptığımız işleri diğer birimlere doğru anlatabilmek. Eğer bunu yapmazsak, böyle bir noktadan başlamazsak bu kadar devasa bir iş yükünü ve toplumsal hizmet alanını yürütemeyiz" diye konuştu.

"Sendikalar, sendikal özgürlük adıyla ders bırakmak istediler"

Sendikaların özgürlüklerini kullanmasına engel olamayacaklarını fakat kendi hürriyetlerini kullanırken öğrencilerin eğitim alma hakkını ellerinden almalarının özgürlüğe sığmadığını belirten Bakan Tekin, "Sendikalar sendikal özgürlük adıyla ders bırakma eğitimleri yapmak istediler. Sendikal özgürlüğü kullanmanıza, herhangi bir sendikanın özgürlüğünü kullanmasına zaten engel olmayız. Sendikal hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz. Ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim-öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu artık özgürlük değildir. Bu anlamda davranışlarımız hem hukuka, iç hukuka hem de uluslararası hukuka uygun. Dünyanın hiçbir ülkesinde sendikaların sendikal faaliyetlerini yaparken kullandıkları bütçe kamu bütçesinden ayrılmaz. Biz sendikalara bu kadar özgürlük alanı tanımışken sendikaların da şunu kabul etmesi lazım; bir taraftan biz çocukların sağlıklı eğitim ve öğretim haklarını koruma altında tutmak durumundayız" dedi.

"Amacımız her öğrencimizin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak"

ÖGES'in öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere kolaylıklar sağlayacağını ifade eden Bakan Tekin, "Bu etkinlik seti adından da anlaşılacağı üzere öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimizin yanı sıra akademik desteğe ihtiyacı olan ve daha yavaş öğrenen öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün öğrencilerimize yönelik bir set. Amacımız her öğrencimizin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak, potansiyelini ortaya çıkarmak, hep birlikte öğrenmeyi kolaylaştıran, destekleyen, motive eden bir sistem inşa etmektir. Toplamda 5 ayrı set, 42 kitap ve 5 bini aşkın sayfadan oluşan bu kapsamlı külliyat, ses bilgisayar farkındalık, akıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik olmak üzere 5 temel alanda yapılandırılmış öğrenci etkinlikleri, öğretmen kılavuzları ve değerlendirme araçlarını içeriyor. Okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve matematik öğrenme güçlüğü problemi yaşayan öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alan bu içerikler, aynı zamanda öğretmenlerimizin sınıf içi uygulamalarını kolaylaştıran pratik araçlar da sunmaktadır. Bu, sahadan gelen gerçek deneyimlerin akademik bilgiyle harmanlandığı bir anlayışla hazırlandı" değerlendirmesini yaptı.

"Bu set, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kurduğumuz vizyonun sahadaki en somut örneklerinden birisi"

Bakan Tekin, ÖGES'in öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu set, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kurduğumuz vizyonun sahadaki en somut örneklerinden birisi olacak. Çağdaş, esnek ve kapsayıcı yapısıyla her öğrencinin kendi yolunu bulmasına, kendi öğrenme ritmini yakalamasına imkan tanıyacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde fırsat eşitliğini sadece bir söz, sadece bir ilke değil, bir toplumsal sorumluluk olarak da görüyoruz. Hiçbir öğrencimizin geride kalmadığı, hiçbir potansiyelin ihmal edilmediği bir eğitim sistemi inşa etmek için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seti Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden bütün öğretmenlerimizin erişimine de açmış olacağız. Böylece ülkemizin en ücra köşesindeki bir öğretmenimiz dahi bu materyale elektronik ortamda ulaşıp, bu materyal yardımıyla öğrencilerine destek sunabilecek hale gelmiş olacak. Bir çocuğun öğrenme sürecindeki küçük bir dokunuş bazen bir ömür boyu sürecek bir farka sebebiyet verebilir. Bu yönüyle de bugünün değil geleceğin eğitim sistemine de yön veren bir adım attığımızı düşünüyorum."

Programa Bakan Tekin'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve özel eğitim alanında görev yapan uzmanlar katıldı. - ANKARA