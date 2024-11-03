Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Etkinliğine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Kurtuluş Savaşı kadınları ile Atatürk kostümlerinin sahnelendiği "Payidar" sergi ve defilesine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Payidar" sergi ve defilesi, Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelindeki enstitülerde usta öğretici ve öğrenciler tarafından, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak, milli kimliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla tasarlanan Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları ve Atatürk kostümleri, defile ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bakan Tekin, defile sonunda yaptığı konuşmada, ataların kültürüne sahip çıkmanın herkesin borcu olduğunu ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının kültür ve tarihin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir konuma sahip olduğu söyledi.

Yazılı eğitim materyalleri ve eğitim programlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle de çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle yapmak istediğimiz aslında bu. Bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bunu kuşkusuz Bakanlık olarak sadece eğitim programlarımızda yapmıyoruz. Bunu kültür, sanat gibi etkinliklerle yapıyoruz." diye konuştu.

"Serginin ve defilenin Erzurum'da sahneye konmasının da ayrı bir önemi var"

Defilenin, Cumhuriyet'in 100 yılı için tasarlandığı ve daha önce başka ülkelerde de sergilendiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Burada gördüğünüz Kurtuluş Savaşı'mız ve onun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi koşullarda ve hangi toplumsal ortamda bu savaşı ve bu mücadeleyi verdi. Belki bu defilenin sergileyebileceği en anlamlı şehirlerden bir tanesi Erzurum. Anadolu'nun bütün şehirleri önemli ama mücadelenin başlangıç noktalarından bir tanesi Erzurum. Dolayısıyla bu serginin ve defilenin Erzurum'da sahneye konmasının da ayrı bir önemi var."

Sergi ve defilenin oluşumunda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Tekin, ardından Cumhuriyet temalı sergiyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Etkinliğe, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve davetliler katıldı.

Sergi, 15 Kasım'a kadar Erzurum Kongre Binası'nda ziyarete açık olacak.