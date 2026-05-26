Bakan Tekin'den Özgür Özel'e: "3-5 tane partiliyi, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan, bütün bu süreçten Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı açıklamada, "3-5 tane partiliyi, dava arkadaşını, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan, bugün çıkmış bütün bu süreçten Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok" dedi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bayramlaşma programı öncesi AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti il binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Bugün 26 Mayıs. Türkiye'de demokratik siyaset üzerinde askeri darbelerin ilk örneği olan 27 Mayıs'ın yıl dönümü. Bu vesileyle Türkiye'de demokratik siyasetin güçlenmesine, hukuk devletinin, demokrasinin, insan haklarının güçlenmesine katkı veren herkese teşekkür ediyor, darbe sonrası demokrasi şehidi olarak verdiğimiz Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı bir kez daha hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah ülkemizde demokrasinin üzerinde vesayet uygulayan yapılar ilanihaye sessiz kalırlar. Bir daha seslerini çıkaramazlar diyelim. Bu da bir tevafuk oldu bugün" dedi.

"Bir elin parmakları kadar partiliyi yönetemeyenler"

Bugüne kadar kendilerine karşı da darbeler yapıldığını ifade eden Bakan Tekin, "Bugüne kadar mensubu bulunduğumuz siyasi partiler kapatıldı. Bunların hepsini hukuk devleti sınırları içerisinde saygıyla karşıladık. Ama bugün içinde bulunduğumuz süreçte maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiğini iddia eden ekipler kendi içlerindeki tartışmalı ortamı farklı şekilde lanse eden bir tavır içerisine girmiş durumdalar. Bununla alakalı çok detaylı bir analiz yapacak değilim. Erzurum'da birçok defa bu salonda; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi yönetilmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşanan olayları Türk demokrasisi açısından, Türkiye'de hukuk devleti açısından gerçekten kötü kokular geldiğini sürekli söyledim. Hatta benzetmeler yaptım. Cumhuriyet Halk Partililerin içinde bulunduğu durumu analiz ederken, Tanju Okan'ın şarkısıyla 'Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam' diye düşündüklerini söylemiştim. Bugün de geldiğimiz noktada kurultay sürecinden rahatsız olan bir elin parmakları kadar partiliyi yönetemeyen, onları ikna edemeyen onlar üzerinde saygınlık tesis edemeyen bir eski genel başkan olan biteni kendisi dışında aktörlere bağlayarak Başkanımıza dil uzatmaya kalkışıyor" diye konuştu.

"Üç beş tane partiliyi, dava arkadaşını ikna edemedi"

Daha önce de söz konusu durumu değerlendirirken, "Eğer bu durumdan şikayetçiyseniz durum çok net" ifadesini kullandığını söyleyen Bakan Tekin, "Şikayetçi olan yani kurultay esnasında delegelerin oyları üzerinde manipülasyon yapılan yapıldığı iddia edilen, 'Benim oyuma benim siyasi tercihlerime müdahalede bulunuldu' diyen Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini çağırıp onları ikna etseydi, Özgür Özel onları ikna etmeyi becerebilseydi, yani bir elin parmakları kadar insan yönetebilseydi bugün konuştuğumuz şeylerin hiçbirisini konuşmuyor olacaktık. Üç beş tane partiliyi, dava arkadaşını, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan, bugün çıkmış bütün bu süreçten Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Partili ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok. Biz de sadece şurasındayız. Türkiye'de demokrasinin bu türden oyların, delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçle anılmasından bir ana muhalefet partisinin bu pozisyona düşmesinden demokrasi anlatan, insan hakları, siyaset bilimi çalışan bir akademisyen olarak rahatsızım, üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı