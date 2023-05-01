Bakan Soylu: 'Türkiye'yi bir cenderenin içine sokmaya çalışıyorlar'

Çorum'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 12 yıldır Türkiye'yi maalesef bir cenderenin içine sokmaya çalışıyorlar. Gezi olaylarını yaptılar. Faiz 3,5-4 puan ve Türkiye'nin önünü engellemek için Türkiye'nin hızını kesmek için Türkiye'nin kalkınmasını engellemek için Türkiye'nin büyümesini engellemek için gezi olaylarını gerçekleştirdiler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Çorumlu vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. 6 Şubat'ta tarihin, yerkürenin en büyük depremiyle karşılaştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "11 vilayette 120 bin kilometre karede 14 milyon insanı kapsayan ve 26 bin 32 binanın yıkıldığı ve anında enkaz altında kalan insanların bulunduğu bir depremle karşı karşıya kaldık. Bilim insanları diyorlar ki; biz 3 fayın kırılmasına kadar çalıştık ama şimdi 7 fayın kırılmasını biz ilk kez görüyoruz" dedi.

"Allah Çorumlulardan razı olsun"

Afetzedeleri yalnız bırakmadıklarının belirten Bakan Soylu, "Türkiye, devleti ile milleti ile oradaki afetzedeleri yalnız bırakmamak için belediyeleri ile sivil toplum örgütleri ile gönüllüleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile büyük mücadele ortaya koydu. Allah razı olsun. Kafamı çevirdiğimde Çorum Belediye'sinin ve Çorum İl özel İdaresi'nin ve aynı zamanda Çorumlu hemşerilerimizin o afetzedelerin yanında olmasından o dost elinizi gönlümüzde hissettik, omuzumuzda hissettik. Allah Çorumlulardan razı olsun" diye konuştu.

"Tayyip Erdoğan'a muhtıra verdiler. Kim? Amerikalılar"

12 yıldır Türkiye'yi bir cenderenin içine sokmaya çalıştıklarını anlatan Bakan Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'yi bir mengenenin içerisine sokmaya çalışıyorlar. Gezi olaylarını yaptılar. Faiz 3,5-4 puan ve Türkiye'nin önünü engellemek için Türkiye'nin hızını kesmek için Türkiye'nin kalkınmasını engellemek için Türkiye'nin büyümesini engellemek için gezi olaylarını gerçekleştirdiler. O gün ne dediler? Dediler ki; 'Yavuz Sultan Selim Köprüsünü Tayyip Erdoğan yapmayacaksın' diye Tayyip Erdoğan'a muhtıra verdiler. Kim? Amerikalılar' Batı'nın görevlendirdiği insanlar. Peki soruyorum, kahraman Çorumlular, Tayyip Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptı mı? O köprü sadece Asya ile Avrupa'yı değil, Avrupa ile Çin'i üzerindeki tren yolu ile bağlayacak. Tren yolu demişken aklıma geldi. Buradan söylüyorum, Allah nasip edecek inşallah tren yolu önümüzdeki yıl başlayacak."

"Tayyip Erdoğan Türkiye'yi hayalleriyle buluşturuyor"

AK Parti döneminde yapılan yatırımları hatırlatan Bakan Soylu, "Kıymetli hemşerilerim peki dediler ki 'Siz Marmara'yı yapamazsınız' Tayyip Erdoğan yaptı mı? Dediler ki 'Siz Avrasya Tünelini yapamazsınız' Tayyip Erdoğan yaptı mı? Dediler ki 'Siz Şehir Hastanelerini yapamazsınız' Tayyip Erdoğan yaptı mı? Dediler ki 'Mersin'de Nükleer Santral yapamazsınız, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesini sağlayamazsınız.' Tayyip Erdoğan bundan 5 gün önce Nükleer Santralinin 1'inci etabını açı mı? Devam edelim dediler ki 'Kuzey Marmara Otoyolunu yapmazsınız' yani İpek Yolunun önemli adımlarından birisini yapamazsınız. 'İzmir otoyolunu yapamazsınız' Tayyip Erdoğan yaptı mı? Dediler ki hala 'Yaptıklarınızı satacağız' diyorlar 'Atatürk Hava Limanı'nı Amerika'ya vereceğiz' diyorlar. Tayyip Erdoğan Osman Gazi Köprüsünü yaptı mı? Çanakkale Köprüsünü yaptı mı? Türkiye'de 57 havalimanı yaptı mı? Çorum yaparsa kim yapar" ifadelerine vatandaşlardan da "AK Parti" şeklinde yanıt verdi.

Çorumlulara havalimanı müjdesini veren Soylu, "Allah nasip edecek, bir gün buraya geleceğiz önümüzdeki dönemiz bitmeden Allah nasip edecek Çorum'un havalimanı yapılmış olacak inşallah. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi hayalleriyle buluşturuyor, şehirleri hayalleri ile buluşturuyor" ifadesini kullandı. - ÇORUM