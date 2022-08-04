Bakan Soylu: "Şu anda sadece afet kapsamında 58 bin 946 konut inşa edildi" AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katıldı. AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katıldı. (3) Politika AA / İbrahim Saykılı Politika Haberler

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