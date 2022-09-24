Bakan Soylu'nun mitinginde gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale! Korumalar böyle kapattırdı

Memleketi Trabzon'da bir dizi etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara hitap ettiği sırada kalabalığın içinde elinde gökkuşağı renkli şemsiye bulunan bir vatandaşa korumalar müdahale etti. Şemsiyesi kapatılan vatandaş alandan uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Trabzona gitti. Bakan Soylu, ilk olarak Sürmene ilçesinde iş insanı Mehmet Ali Kancaoğlu'nun annesi ve babasının adını taşıyan Sürmene Saniye ve İlyas Kancıoğlu Özel Eğitim Okulunun temel atma törenine katıldı.

ŞEMSİYE KAPATTIRILDI

Ardından Araklı ilçesine geçen Soylu, Araklı Hükümet Konağı açılışını gerçekleştirdi. Soylu burada vatandaşlara seslenirken ilginç bir an kameralara takıldı. Soylu'nun Twitter hesabından da paylaşılan görüntülerde konuşması sırasında kalabalığın içinde bulunan ve elinde gökkuşağı renkli şemsiye taşıyan bir vatandaşa korumalar müdahale etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar canlı yayın esnasında kameralar tarafından saniye saniye saniye kaydedildi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yakı uyandırdı.