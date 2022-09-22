Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın acı günü Politika Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığı görevini yürüten Bursalı siyasetçi Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın 92 yaşında hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığı görevini yürüten Bursalı siyasetçi Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın 92 yaşında hayatını kaybetti. Sabahat Akın ikindi vakti Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Orhangazi'nin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden olan ve halen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürüten Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Sabahat Akın'ın cenazesi ikindi vakti Gölyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada son yolculuğuna uğurlandı. Sabahat Akın'ın cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, eski milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (Musa Öztürk - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Harun Akın Orhangazi Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın acı günü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.