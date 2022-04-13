Bakan Soylu, HDP'li vekilin polise hakareti üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslendi: Tek bir söz çıkmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani davasında yeni bir soruşturma başlatılması üzerine HDP'liler, dün partinin İstanbul'daki Kadıköy İlçe binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirmek istediler. Protestoya müdahale eden polisler ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tekerlekli sandalyesinden düştü.

"BANA ŞEREFSİZ DİYEMEZSİN"

Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan tartışmalar sırasında bir polisin HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği görüldü.

BAKAN SOYLU: BUNU DA MI BÜYÜKELÇİYE SORACAKSINIZ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li vekilin skandal ifadelerine tepki göstererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle seslendi:

"Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi'ne "şerefsiz" dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;