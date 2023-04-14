Bakan Soylu: 'Hatay'da 21 bin 391 enkazın 14 bini kaldırıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da 21 bin 391 enkazın şu ana kadar 14 bininin kaldırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde katıldığı değerlendirme toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. "Hem geçici barınma merkezlerindeki standartlar yükseltilmeye çalışılıyor hem de geçici barınma alanındaki vatandaşlarımızın taleplerini en üst seviyede karşılamak için büyük bir gayret gösteriyoruz" diyen Bakan Soylu, "Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan da konteyner alanlar var. Hatay'da şu ana kadar konteyner alanlarına indirilen 14 binin yaklaşık 6 bin tanesinde vatandaşlarımız yaşıyorlar. Önümüzdeki hafta sonuna doğru, yani bayram olmadan 10 bin aileyi konteyner alanlarına geçirmiş olacağız" dedi.

"21 bin 391 enkazın 14 bini kaldırıldı"

Hatay genelinde 21 bin 391 enkaz bulunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu 21 bin 391 enkazın şu ana kadar 14 bini kaldırıldı. Hem acil yıkılacak hem de aynı zamanda enkaz halinde olanları kaldırdık ve döküm sahalarına getirildi. Hatay'da günde ortalama 14 bin kamyon sefer yapıyor. Bölgenin hemen hemen yüzde 40'ında çalışmalar devam ediyor. Başta söylediğim gibi diğer illerin bayrama kadar biteceğini değerlendiriyoruz. Ancak, Hatay'da 10 günlük daha sürecimizin olduğu konusunda tespitimiz, öngörümüz var. Bayramdan sonra 10 günlük sürecimiz var" ifadelerini kullandı.

"Hatay'a yönelik bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı oluşturulmaya çalışılıyor"

Kentte bulunan ve depremden etkilenen tarihi yapılara dair de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Yine bunun yanı sıra özellikle hem enkaz alanını ilgilendiren, hem de yıkım alanını ilgilendiren tarihi miraslarımız var. Özellikle Habib-i Neccar Camii'nin etrafında oluşan bir durum var. Buraya Kültür Turizm Bakanımız da geldiler ve gerekli değerlendirme ile tespitlerini yaptılar. 5 Nisan'da burası Turizm Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildi. Maalesef Hatay'a yönelik bir takım bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı bilerek oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü oluşturmaya çalışanların bu meseleyi bizden de daha iyi bildiğini ve takip ettiğini biz de biliyoruz. Birincisi; o bölgede öncelikle tespitler yapıldı ve o bölge risk alanı ilan edildi. Orada yollar da dahil olmak üzere ciddi derecede bir yıkıntı var. Bu yıkıntıya şu ana kadar çok az müdahale edildi. Hatay'daki Kültür Bakanlığımızla birlikte kazı başkanı, Valilik, AFAD, Çevre Şehircilik hep beraber bir çalışma içerisindeler. Kazı başkanının başkanlığında yürütülen o tarihi mirasa ait bir süreç söz konusu. O da şu; ilk önce o Habib-i Neccar Camii etrafındaki alanla ilgili yolları kapatan taşlar numaralandırılacak ve ardından onlar bir alana taşınacak. Orada tarihi mirasımız olan ve tarihi mirasımız olmayan yapılar var. Elbette ki bütün bu yapıldıktan sonra tarihi mirası olan yapılar duracak ama tarihi mirası olmayan yapılar oradan kaldırılacak enkaz olarak. Birinci süreç böyle işleyecek" diye konuştu.

"Riskli alan ilan edilmesinin sebebi tarihi mirasımızı korumak"

İşleyecek olan ikinci süreçle ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Burası bir risk alanı olduğu için herhangi bir yerine de dahil olmak üzere bir şey yapılma imkanı varsa da yapılamayacak diye bir tezvirat oluşturuyor. Bu da doğru bir bilgi değil. Bu da yanlış bir bilgi. Maalesef üretilen bir bilgi olarak değerlendirmek zorundayız. Tam anlamıyla riskli alan ilan edilmesinin sebebi tarihi mirasımızı korumak. Yani oradaki diğer meseleleri veya diğer yapılanları korumak tarihi mirasımızı korumak ve o hassasiyetle çalışmak. O iş planı içerisinde çalışmak. Burada gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde yine valimizin başkanlığında, vali vekilimizin başkanlığında gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Buradaki süreçte bu şekilde yürümüş olacak. İnşallah bayram hazırlıkları yapılıyor. Kadir Gecesi hazırlıkları yapılıyor. Bütün bunlarla birlikte burada depremzede hemşerilerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. Kalıcı konutların yapımı devam ediyor. Burada Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan hastanelerin de yapımı devam ediyor. Temelleri atılmaya devam ediyor" diyerek konuşmasını tamamladı. - HATAY