Bakan Soylu: "Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek" "Amerika terör devleti kurmak istiyor" "Devleti FETÖ'cülerden arındırdık" "FETÖ'nün arkasında Amerika var" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz.

Bakan Soylu: "Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek"

"Amerika terör devleti kurmak istiyor"

"Devleti FETÖ'cülerden arındırdık"

"FETÖ'nün arkasında Amerika var"

ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz. Allah nasip edecek 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacak. Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, FETÖ'nün arkasında Amerika'nın olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin önünün engellenmeye çalışıldığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 tane koyun verseniz kaybeder mi, kaybeder. Bu koyunların ruhu var biliyorsunuz, onlar kaybolsa da akşam ahırına geri döner ama 'Bay bay Kemal' evinin yolunu kaybeder bulamaz. Koyunlar yolunu bulur 'Bay bay Kemal' yolunu bulamaz. O yolunu nerede buluyor biliyor musunuz? O yolunu Amerika'daki hamburgercide buluyor. Avrupa'daki İngiltere'deki faiz bankerlerinde buluyor" dedi.

"Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek"

15 Temmuz darbe girişimi akşamı ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "15 Temmuz akşamı 'Bay bay Kemal' neredeydi. Şimdi kimi seçecek bu millet? Herkese soralım. 15 Temmuz akşamı FETÖ'cülerle anlaşıp Atatürk Havalimanında tankların içerisinden sıvışıp sıyrılıp geçen, bir eve gidip ayak ayak üstüne atıp milletin özgürlüğüne ve namusuna saldıranları televizyondan maç seyreder gibi seyredenleri mi seçecek, yoksa ölümüne 'Milletim ile beraberim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı mı seçecek? Kıymetli Çorumlular, terazinin kefelerinde de bir adaleti vardır hakkaniyeti vardır. Hiç endişe etmeyin, biz bu milletin ferasetine güveniyoruz. Allah nasip edecek 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacak. Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek" şeklinde konuştu.

"Bu terör devletinin başına kimi geçirmek istiyor? PKK'yı PYD'yi"

Amerika'nın Kuzey Irak'ta bin 200 metreyi aşan bir terör devleti kurmak istediğini ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Amerika uzun zamandan beri Kuzey Irak'ta Hakkari'nin karşısı Hakurk'ta Hatay'ın karşısı Afrin'de bin 200 kilometreyi aşan bir terör devleti kurmak istiyor. Bu terör devletinin başına kimi geçirmek istiyor? PKK'yı PYD'yi. Onların oradan süpürülmesini kim sağladı? Bir taraftan Pençe-Kilit operasyonları ile bir taraftan Zeytin Dalı operasyonları ile bir taraftan Fırat Kalkanı operasyonları ile bir taraftan Barış Kalkanı operasyonu ile biz o bölgeyi güvenli bölge haline getirdik. Getirmeseydik şu olacaktı; Hatay'a her gün bomba atıyorlar mıydı, havan atıyorlar mıydı? İnsanlarımızı korkutuyor, ürkütüyor, şehit ediyor, yaralıyorlar mıydı? Aynısını Kilis'e aynısını Gaziantep'e yapıyorlar mıydı? Şimdi bay bay Kemal diyor ki 'Ben Mehmetçiğimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Irak'tan ve Suriye'den geri çekeceğim' diyor."

"Şimdi 'Devletin başına 'FETÖ'yü getireceğiz' diyorlar"

Devleti FETÖ'cülerden arındırdıklarının altını çizen Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyorlar biliyor musunuz söyleyeyim; 15 Temmuz'u kim yaptı, Amerika. Kime yaptırdı, FETÖ'ye yaptırdı değil mi? Devleti FETÖ'cülerden arındırdık mı? Şimdi 'Devletin başına 'FETÖ'yü getireceğiz' diyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler başka bir şeyi daha ifade ediyorlar. Bu ülkeye 'LGBT getireceğiz' diyorlar. Bu ülkede darbeler gördük. Bu ülkede günde 30-40 tane evladımız ay yıldızlı tabutta bu milletin omuzlarında kelime-i şehadetlerle taşındığını gördük. Bunların hepsini bu millet yaşadı" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından CHP Çorum İl Genel Meclis Üyeliğinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Suat Atalay'ın rozetini taktı.