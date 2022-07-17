Bakan Soylu, 43 ilin geçiş güzergahında helikopterle trafik denetimi yaptı - Haberler

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Bakan Soylu, 43 ilin geçiş güzergahında helikopterle trafik denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopterle trafik denetimi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopterle trafik denetimi yaptı.

Trafik kontrol noktasındaki denetimler hakkında bilgi alan Bakan Soylu, dönüş yoluna geçen sürücü ve yolcularla bayramlaşıp, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

(Hasan Ay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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