Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi

Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resmi X hesabından X hesabından yapılan paylaşım şaşırttı. Bir kesim paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını düşünse de aradan saatler geçmesine rağmen kaldırılmaması dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resmi X hesabından ironi içerikli paylaşımlar yapılan bir hesaptan retweet yapıldı. Şimşek'in retweet ettiği paylaşımda yabancıların Türkiye ziyaretlerinde saç ektirmesine göndermede bulunuldu. Paylaşımda, "William Shakespeare, Türkiye ziyaretinden sonra (1610)" ifadesi kullanıldı.

Gönderinin altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

yeni bir zam geliyor ondan önce bı şaka yapmış az güldürmek için

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

adam saç ekmiş . yeşerecek.. bu İngiliz adamı şimşek te ekonomiyi saç ekimine benzetmiş. ancak.. emeklilerin haklarını yiyen bir zihniyet iflah olmayacağını da bilmesi gerekirdi..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuoq:

ait toplumun temsilcisini yayınlamış yani atasını

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

