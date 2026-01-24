Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resmi X hesabından X hesabından yapılan paylaşım şaşırttı. Bir kesim paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını düşünse de aradan saatler geçmesine rağmen kaldırılmaması dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resmi X hesabından ironi içerikli paylaşımlar yapılan bir hesaptan retweet yapıldı. Şimşek'in retweet ettiği paylaşımda yabancıların Türkiye ziyaretlerinde saç ektirmesine göndermede bulunuldu. Paylaşımda, "William Shakespeare, Türkiye ziyaretinden sonra (1610)" ifadesi kullanıldı.
Gönderinin altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.