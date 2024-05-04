Bakan Özhaseki, depremzede ailenin yeni evini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde evini kaybeden Malatyalı depremzede Özgür ailesinin TOKİ tarafından bir yılda yapılarak teslim edilen yeni yuvalarına konuk oldu.

Anne Fatma Sema Özgür, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerini çok beğendiklerini dile getirerek Bakan Özhaseki'ye, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. İşleriniz rast gelsin" diyerek teşekkür etti.

Bakan Mehmet Özhaseki, Malatya temasları sırasında, Yeşilyurt ilçesinde bulunan 39 yıllık binadaki evlerinde depreme yakalanan Anne Fatma Sema Özgür ve oğlu Mehmet Bozkurt Özgür'ü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İkizce'de yapılan yeni yuvalarında ziyaret etti.

Depremin üzerinden geçen bir yıl içerisinde yeni yuvalarına kavuşan Fatma Sema Özgür, Bakan Mehmet Özhaseki'yi yeni yuvalarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aile ile birlikte çay içip sohbet eden Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını da iletti. Bakan Mehmet Özhaseki, "Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun" dedi.

"Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Anne Fatma Sema Özgür, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerini çok beğendiklerini dile getirerek, "Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sayenizde çok iyiyiz. Canla başla çalışıyorlar. İşleriniz rast gelsin" diyerek teşekkür etti.

Bakan Özhaseki çocuklarla da sohbet etti

Bakan Mehmet Özhaseki, ziyarette Mehmet Bozkurt Özgür'ün iki çocuğundan üniversite sınavına hazırlanan Beren ve 8'inci sınıf öğrencisi Osman Efe ile de sohbet etti. Bakan Özhaseki, Osman Efe'den, "Tablete takılıp, dersleri aksatmak yok" diyerek söz aldı. Bakan Mehmet Özhaseki, hemşirelik bölümünü okumak istediğini söyleyen Beren'e ise "Çok çalışmalısın. Hiçbir başarı tesadüfen gelmez. İnşallah istediğin bölümü tutturursun" diye konuştu. - MALATYA