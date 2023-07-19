Bakan Özhaseki: Ciddi yasalar çıkararak, İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.
Bakan Özhaseki, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve İstanbul'un depreme hazırlanması konularının en önemli gündem maddeleri olduğunu söyledi. Özhaseki, İstanbul'un deprem açısından dünyadaki en riskli 10 büyükşehirden birisi olduğunu söyledi. Özhaseki, İstanbul'da 39 ilçede kentsel dönüşüm yapıldığını, 2012'de kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra 800 bine yakın binanın yenilendiğini, bir taraftan devam eden çalışmaların olduğunu belirtti. Özhaseki, "İstanbul'da 5,8 milyon civarında bağımsız birim var. Bunun 1,5 milyonu riskli gözüküyor. Ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor. Bir an önce 600 bin bağımsız birimi, akabinde de riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bunu üzerimizde büyük bir vazife olarak görüyoruz" dedi.'KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ BİLE YOK'Özhaseki, Anadolu yakasında 150 bin konutluk, İstanbul yakasında 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini belirterek, "Bunları da çok hızlı bir şekilde devreye sokmak zorundayız. 'Yarısı bizden' kampanyasına da ciddi bir müracaat oldu; 1 milyon 20 bin bağımsız bölüm için müracaat var. Yüzde 100 bir araya gelip, anlaşanlardan başlamak üzere en riskli binaları bir an önce yıkıp, bir sıralama içinde burada işe başlayacağız. Bizim kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Deprem de siyaset üstü bir durum. Üzerinden siyaset yapılacak bir durum değil" diye konuştu.'HAFTAYA ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya gelip, konuştuklarını söyleyen Özhaseki, "Prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak, baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Daha önceki kentsel dönüşüm yapılan yerlerde karşımıza çıkan ne kadar sorun varsa onların hepsini biliyoruz. Bunları aşacak şekilde tedbirler alıyoruz. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi. 'BU YILIN SONUNA DOĞRU KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ'Özhaseki, deprem bölgesinde geçici barınma yerlerinde 1 milyon 903 bin kişinin yaşadığını söyleyerek, bu insanları bir an önce konutlarına kavuşturmak istediklerini dile getirdi. Özhaseki, 179 bin binanın ihalesinin yapıldığını, yüzde 90'ının inşaatının başladığını belirterek, "Bunların büyük bir bölümünü bu senenin sonuna doğru teslim edeceğiz. Bu rakamın 319 bine çıkarılmasını istemiş Sayın Cumhurbaşkanı'mız. O konuda da arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışıyor. 319 bin konutu yapımı başladıktan sonra 1 sene içinde teslim edeceğiz" diye konuştu. '4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'Özhaseki, deprem bölgesi için başlattıkları 'yerinde dönüşüm' projesine de değindi. 100 metrekarelik bir evin yapım maliyetinin 1 milyon lira olduğunu belirten Özhaseki, "Bunun yarısını hibe olarak veriyoruz, yarısını da kredilendiriyoruz. Bütün kredilerin ödemesi 2 yıl inşaat süresince ödemesiz, sonra 10 yıl ödemeli, sıfır faizle. Sanki 1 milyon liranın tamamı hibe gibi gözüküyor. Yıkılan evi 100 metrekareden fazlaysa kredi miktarını 800 bin TL'ye çıkarıyoruz. Burada 4 kırmızı çizgimiz var. Fay hatları ve fay kırıklarının olduğu yerlerde asla yapılaşmaya izin vermiyoruz. Sel yataklarının olduğu yerlerde yapı yapılamayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapı yasağı var. İnşaatın her aşamasında sıfır toleransla müthiş bir denetim içinde bu işi götürmek istiyoruz. İnşaatlar, herhangi bir nedenle yarım kalırsa; o zaman TOKİ devreye girecek ve inşaatı tamamlayacak" dedi.'40 SAATTE 36 BİN 825 MÜRACAAT'Özhaseki, yerinde dönüşüm projesi için bölgede 22 noktada yapı dönüşüm ofisi açtıklarını, müracaatları da 17 Temmuz'da almaya başladıklarını söyledi. Özhaseki, 38-40 saat içinde 36 bin 825 kişinin projeye müracaat ettiğini söyleyerek, "Saatte 1000 kişi müracaat ediyor. Demek ki doğru yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde müracaatların ne kadar olacağını göreceğiz. Amacımız; bir an önce şehirlerin normale dönmesi, dışarıda kalan vatandaşlarımızın güvenilir konutlara kavuşması" diye konuştu.