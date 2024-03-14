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Bakan Özhaseki, Altındağ Örnek Mahallesi 'Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipleri' ile İftar Programında Buluştu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Altındağ Örnek Mahallesi 'Kentsel dönüşüm Projesi Hak Sahipleri' ile iftar programında bir araya geldi. Özhaseki, deprem riskine dikkat çekerek kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Altındağ Örnek Mahallesi 'Kentsel dönüşüm Projesi Hak Sahipleri' ile iftar programında bir araya geldi.

Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Özhaseki, iftar programında Altındağ Örnek Mahallesi 'Kentsel dönüşüm Projesi Hak Sahipleri' ile bir araya geldi.

Türkiye'nin barındırdığı deprem riskine değinen Özhaseki, "Bu coğrafyanın bir kusuru da depremsellik. Herkes bilsin ve unutmasın, aklına yazsın. Acı bir gerçek bu. Türkiye bir deprem ülkesi nokta, lamı cimi yok. Birinci derece, ikinci derece efendim biz üçteyiz, bize bir şey olmaz, burası dördüncü derece lütfen demeyelim. Şu anda hareketli 500'e yakın kırılmamış fay hattı var. Bizim coğrafyamızın en büyük kusuru da bu" ifadelerini kullandı.

Depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu ve geçmiş depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarına değinen Özhaseki, "Değerli arkadaşlar, Ankara'mızda da bizim kentsel dönüşümü çok hızlı yapmamız lazım. Altındağ'da Veysel Bey epeyce yaptı bunları. Allah razı olsun. 2000'den önce yapılan evlerimizin neredeyse tamamını değiştirmemiz lazım, dönüştürmemiz lazım. Eğer Japonya'da deprem olduğunda insanlar sağa veya sola dönerek uykuya devam ediyorsa, bizde de azıcık bir deprem olduğunda kendimizi camdan, pencereden aşağı atıyorsak bir arıza var bu işte, bir sıkıntı var. Biz akıllı insanlarız çok şükür, çalışkan bir milletiz. Özgürlüğümüze düşkün bir milletiz. O zaman bizim yapmamız gereken tek şey arkadaşlar, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden başka çaremiz yok" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından konuklarla birlikte iftar yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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