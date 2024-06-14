Bakan Özhaseki Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu. Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, Şeref Defteri'ni imzaladı, kentteki çalışmalar hakkında Vali Osman Varol'dan bilgi aldı. Özhaseki daha sonra Yeni Mahalle'de 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını inceledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.
Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, Şeref Defteri'ni imzaladı, kentteki çalışmalar hakkında Vali Osman Varol'dan bilgi aldı.
Özhaseki daha sonra Yeni Mahalle'de "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını inceledi.