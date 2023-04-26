Bakan Özer: MESEM Kanunu'ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (2)

SİZLERİN DESTEĞİYLE LİDERİMİZİ TEKRAR CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Çamaş ilçesindeki temaslarının ardından Korgan'a geçti. Burada, partililere hitap eden Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetin ilk 1'inci yüzyılındaki tüm eksiklikler son 20 yılda giderildi. Bu öyle kolay olmadı. Darbe girişimleri, e-muhtıralar, dış müdahaleler, ekonomiye müdahaleler, Türkiye'yi yolundan çevirmek için her türlü dış müdahaleye ve onların yerli bedhahlarına, müdahalelerine maruz kaldı. Ama Allah'a şükür, onların yurt dışı iş birlikçileri varsa, bizim de Allah'ımız var. Bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi gece gündüz demeden bu ülkenin her türlü makro problemlerini, mikro problemlerini en ince ayrıntısına kadar düşünen bir liderimiz var. İnşallah sizlerin desteği ile liderimizi tekrar cumhurbaşkanı yapıp, bu hizmetlerle yola devam diyeceğiz. Ben inanıyorum ki; Korganlı siz değerli hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacak" dedi.Özer, konuşmasının ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Korgan Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret eden Özer, üreticilerin sorunlarının çözümü noktasında yardımcı olacaklarını söyledi. Bakan Özer, daha sonra ilçeden ayrılarak seçim çalışmalarını Kumru ilçesinde sürdürdü.